مون يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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يبدأ الرئيس "مون جيه إين" رحلة تستغرق 3 أيام إلى اليابان اليوم الخميس، لحضور قمة مجموعة العشرين، وعقد سلسلة من محادثات القمة الثنائية مع قادة العالم.ومن المقرر أن يشارك الرئيس "مون" في قمة العشرين المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت في مدينة أوساكا اليابانية.وسوف يصل "مون" إلى أوساكا ويعقد محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" اليوم الخميس، لمناقشة القضايا العالقة الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.وسيكون الاجتماع بين الزعيمين هو الخامس بينهما، والأول منذ قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي انعقد في نوفمبر من العام الماضي.ثم سيلقي الرئيس كلمة في جلسة مجموعة العشرين، وسيجري محادثات قمة منفصلة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" والرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو".كما سيلتقي "مون" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مساء الجمعة.