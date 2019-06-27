بيغون يزور كوريا الجنوبية قبيل زيارة ترامب

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من المقرر أن يصل الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم الخميس، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى سيول.ومن المتوقع أن يلتقي "بيغون" مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" غدًا الجمعة لتبادل وجهات النظر حول تحركات كوريا الشمالية وتنسيق بنود جدول أعمال قمة الأحد بين "ترامب" والرئيس الكوري "مون جيه إين".وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن "بيغون" سوف يزور سيول من الخميس وحتى الأحد للاجتماع مع المسؤولين في كوريا الجنوبية قبل مرافقة وزير الخارجية "مايك بومبيو" خلال زيارة "ترامب" الرسمية التي تستغرق يومي السبت والأحد.وهناك تكهنات بأن "بيغون" قد يجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته، لكنَّ مصدرًا دبلوماسيًّا نفى صحة هذه التكهنات، واصفا مثل هذا الاجتماع ببعيد الاحتمال.