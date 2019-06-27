كوريا الجنوبية وإندونيسيا تناقشان اتفاقية الشراكة الاقتصادية

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ناقشت كوريا الجنوبية وإندونيسيا سبل توسيع التعاون التجاري والصناعي.وعقدت مناقشات في سيول أمس الأربعاء بين وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" ونظيره الإندونيسي "إيرلانغا هارتارتو".ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، دعا "سونغ" نظيره إلى النظر في المسائل المتعلقة بإعادة فتح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحيث يمكن إبرام اتفاقية نهائية خلال هذا العام.وقد بدأ البلدان المفاوضات في عام 2014، ولكن تم تعليق المحادثات لمدة 5 سنوات حتى استئنافها في فبراير. ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين من البلدين لإجراء المحادثات ذات الصلة في وقت لاحق من هذا الشهر.يشار إلى أن إندونيسيا تأتي في المركز الثاني عشر بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 20 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.