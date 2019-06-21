انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية الكورية عضوًا جديدًا في اللجنة الأولمبية الدولية

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تم انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية عضوًا جديدًا في اللجنة الأولمبية الدولية.وتم التصويت على اختيار "لي كي هيونغ"، ليصبح واحدًا من بين عشرة أعضاء جدد في اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان في سويسرا أمس الأربعاء.ويعد "لي" هو العضو الكوري الجنوبي الحادي عشر في اللجنة الأولمبية الدولية، وسوف ينضم إلى "ري سيونغ مين" الحاصل على ذهبية تنس الطاولة، ليكونا العضوين الكوريين الجنوبيين في المنظمة الدولية.ويمكن أن يتولى "لي" البالغ من العمر 64 عامًا منصبه لمدة ست سنوات، حيث يبلغ الحد الأقصى لعضوية اللجنة 70 عامًا، ولكن يجب أن يعاد انتخابه لرئاسة اللجنة الأولمبية الكورية ليحتفظ بمنصبه في المنظمة الدولية.