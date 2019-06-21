مون يعقد قمة مع الرئيس الصيني والرئيس الروسي هذا الأسبوع

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" سلسلة من اجتماعات القمة الثنائية مع قادة العالم في اليابان هذا الأسبوع، ومن بينهم الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وأعلن المكتب الرئاسي أمس الأربعاء عن تفاصيل رحلة "مون" إلى أوساكا، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقد في المدينة اليابانية لمدة يومين بدءًا من الجمعة.وسيجتمع "مون" مع "شي" في الساعة 5:30 مساء الخميس لمناقشة القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين الشمال والولايات المتحدة.وسيلتقي مع "بوتين" في الساعة 10:45 مساء الجمعة، لمناقشة إجراءات تعزيز التعاون بين سيول وموسكو، والتي تهدف أيضًا إلى دفع المحادثات النووية المتوقفة.وفي وقت مبكر من الجمعة، سيعقد "مون" مؤتمرات قمة منفصلة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" والرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو". وسيتم تأكيد موعد مؤتمرات القمة الثنائية المقرر عقدها مع قادة الأرجنتين وهولندا وكندا لاحقًا.