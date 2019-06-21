الممثل سونغ جونغ كي يرفع طلب طلاق من زوجته سونغ هيه كيو

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رفع الممثل "سونغ جونغ كي" طلب طلاق من زوجته الممثلة "سونغ هيه كيو".وقال الممثل القانوني للممثل "سونغ" اليوم الخميس إنه قدم هذا الطلب لمحكمة الأسرة بسيول أمس الأربعاء.وقال الممثل "سونغ" في بيان له، إنه يود الاعتذار عن إبلاغ معجبيه بالخبر المؤسف ، معربا عن أمله في أن تنتهي إجراءات الطلاق بشكل ودي، دون إدانة أو جدال بين الطرفين.وأضاف أن هذه مسألة خاصة، ومن الصعب مناقشة تفاصيلها دون ذكر سبب الطلاق .وفي السياق نفسه، قالت الشركة المشرفة على الممثلة "سونغ هيه كيو" إن الممثلة "سونغ" باشرت إجراءات طلاقها من زوجها الممثل "سونغ".وأرجعت الشركة السبب في الطلاق إلى اختلاف في شخصية كل منهما ، رافضة إيضاح مزيد من التفاصيل الأخرى بهذا الشأن .وكان الممثل "سونغ جونغ كي" والممثلة "سونغ هيه كيو" قد تزوجا في شهر أكتوبر من عام 2017، بعد مشاركتهما في آداء التمثيل في المسلسل الدرامي "أحفد الشمس".