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الاقتصادية

ولي العهد السعودي يجري لقاء غير مجدول مع رؤساء الشركات الكبرى الخمس الكورية

Write: 2019-06-27 13:47:21Update: 2019-06-27 15:57:06

ولي العهد السعودي يجري لقاء غير مجدول مع رؤساء الشركات الكبرى الخمس الكورية

Photo : YONHAP News

أجرى ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" لقاءا غير مدرج بجدول الأعمال مع رؤساء الشركات الكبرى الخمس الكورية  في دار الضيافة  التابعة لمجموعة "سام سونغ" المعروفة باسم "سونغ جي وان". 
وحضر هذا اللقاء كل من "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات ، و"تشونغ أوي سون" النائب الأول لرئيس مجموعة شركة "هيون ديه" ، و"تشيه تيه وان" رئيس مجموعة "إس كيه"، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة "إل جي"، و"شين دونغ بين" رئيس مجموعة "لوتيه".
 وتبادل ولي العهد السعودى الآراء حول الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة مع رؤساء الشركات الكورية، وطالبهم بزيادة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية.
كما ناقش معهم سبل تنمية التعاون بين السعودية والشركات الكورية الخمس بشأن المشروعات التي تنفذها حكومة "الرياض" ضمن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" .
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