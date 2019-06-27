سيول تشدد على أهمية تفكيك مجمع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن تفكيك مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية سيمثل "بوابة لمرحلة لا رجعة فيها نحو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بالكامل".وعرض مسؤول كبير في المكتب الرئاسي هذا الرأي في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الخميس، عندما طلب منه التعليق على الرأي الذي أبداه بعض المراقبين بأن واشنطن سوف تعارض إذا قالت سيول إن تفكيك مجمع "يونغ بيون" يعادل نزع السلاح النووي الكامل لبيونغ يانغ. وجاءت تعليقات المسؤول بعد يوم من تصريح أدلى به الرئيس "مون جيه إين" في مقابلة مكتوبة أجرتها عدة وكالات أنباء محلية ودولية، بأن مجمع "يونغ بيون" هو منشأة نووية أساسية لكوريا الشمالية. وقال الرئيس إن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية سيدخل مرحلة لا رجعة فيها إذا تم تفكيك كل الأصول النووية في مجمع "يونغ بيون" بشكل كامل وشفاف. وفي تصريحاته التي أدلى بها اليوم، قال المسؤول الرئاسي إن تفكيك مجمع "يونغ بيون" لا يساوي نزع السلاح النووي بالكامل، لكن الحكومة الكورية الجنوبية تعتقد أن تفكيك المجمع سيعتبر شيئًا لا يمكن التراجع عنه. وأشار إلى أن الرئيس "مون جيه إين" قال في المقابلة إن تحديد المرحلة التي ستعتبر "المرحلة التي لا رجعة فيها نحو نزع السلاح النووي الكامل"، سيكون الموضوع الرئيسي للمفاوضات المستقبلية.