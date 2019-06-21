الرئيس مون يشكر الرئيس الصيني على دوره في نزع السلاح النووي والسلام

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وجَّه الرئيس الكوري "مون جيه إين" الشكر إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على دوره البناء وإسهامه في تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.وأعرب "مون" اليوم الخميس عن تقديره عند بداية قمته الثنائية مع "شي" في المدينة اليابانية "أوساكا" حيث سيشاركون في قمة مجموعة العشرين التي تقام غدًا الجمعة.وقال "مون" إنه من المفيد بالنسبة له أن يبدأ جدول أعماله بالاجتماع مع "شي" والاستماع إليه مباشرة حول زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية.وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه يتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة بشأن تعزيز الصداقة بين البلدين والسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل.كما قيَّم "مون" جهود متابعة الاتفاقات التي أبرمها مع الرئيس "شي" خلال قمتهما السابقة في نوفمبر الماضي، بما في ذلك المناقشات رفيعة المستوى التي شارك فيها رؤساء الوزراء والبرلمان من البلدين.وأعرب "مون" عن أمله في تعزيز التبادلات بين البلدين في المجالات الثقافية أيضًا، مشيرًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك التجارة والاستثمار اللذان حققا رقمًا قياسيًّا في العام الماضي.وقال الرئيس "شي" إن الصين وكوريا الجنوبية يمكنهما تحقيق الكثير من خلال التعاون. وقال أيضًا إن بكين ستواصل تطوير علاقاتها مع كوريا الجنوبية، وتسهم في الحفاظ على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.