التعرف على جثة ضحية كورية أخرى في حادث بودابست

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تم التأكد من أن الجثة التي انتُشِلت من نهر الدانوب في المجر الأسبوع الماضي هي لمواطنة كورية جنوبية، مما يرفع عدد الوفيات المؤكدة في حادث غرق القارب إلى 26 قتيلًا.ووفقًا لفريق الاستجابة الكوري الجنوبي، تم التأكد من أن الجثة التي تم انتشالها على بعد 30 كم من موقع الحادث يوم السبت الماضي هي جثة امرأة كورية جنوبية في الستينيات من عمرها، كانت على متن القارب.واستغرق الأمر أسبوعًا لتحديد هوية الجثة نظرًا لأنها كانت متحللة بحيث تعذر التعرف على بصمات الأصابع، وكان على السلطات إجراء تحليل الحمض النووي.كان على متن القارب 33 من الكوريين الجنوبيين في الجزء الواقع في وسط مدينة بودابست من نهر الدانوب، عندما غرق في غضون ثوانٍ من اصطدامه بسفينة سياحية كبيرة في 29 من مايو الماضي.ومع التأكيد الأخير، تم تأكيد وفاة 24 ضحية كورية واثنين مجريين، وتم إنقاذ سبعة كوريين وما زال اثنان منهم في عداد المفقودين.