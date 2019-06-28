مون يتعهد ببذل الجهود لتحسين العلاقات الودية مع اليابان

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أكد الرئيس "مون جيه إين" أمس الخميس على أهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وتعهد بتطوير علاقات التعاون الثنائية الودية.وجاء تعهد الرئيس خلال اجتماع مع أعضاء الجالية الكورية في أوساكا بعد ساعات من وصوله إلى المدينة، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.وقال الرئيس "مون" إنه على الرغم من بعض الصعوبات الناشئة عن الشؤون التاريخية المشتركة، فيجب على البلدين التحلي بالحكمة معًا لحل القضايا العالقة.وأضاف أن سيول وطوكيو جارتان قريبتان وبلدان صديقان منذ زمن طويل، ويشتركان في التاريخ والثقافة لأكثر من 1500 عام. وتعهد بإقامة علاقات التعاون الودية بلا عقبات.وأضاف "مون" أن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لدعم نجاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في العام المقبل.