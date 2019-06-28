مون يلقي كلمة في قمة مجموعة العشرين ويجتمع مع بوتين

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من المقرر أن يشارك الرئيس "مون جيه إين" في منتدى قمة مجموعة العشرين، ويعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم الجمعة.وسوف تتناول قمة مجموعة العشرين هذا العام، المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، قضايا عالمية مش الاقتصاد والتجارة والاستثمار والإبداع وتغير المناخ والطاقة والعمالة وتمكين المرأة والتنمية والصحة.وفي اليوم الأول من القمة التي تستمر يومين، سيلقي الرئيس "مون" خطابًا حول الاقتصاد والتجارة والاستثمار في العالم.وفي وقت لاحق من اليوم، سيجتمع الرئيس مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، لمناقشة سبل استئناف المفاوضات النووية وتعزيز التعاون بين بلديهما.ومن المقرر أيضًا أن يلتقي "مون" مع الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الجمعة.