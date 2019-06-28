السياسية الحزب اليميني المتطرف ينفي إزالة خيام الاعتصام

قال حزب المعارضة اليميني المتطرف إنه لن يزيل خيام الاعتصام في وسط سيول.

وقال "تشو وون جين" الرئيس المشارك لحزب "جمهوريتنا"، الذي كان يُعرَف سابقًا باسم "حزب الوطنيين الكوريين" في بيان صدر صباح اليوم إنه لن يتم إزالة خيام الاعتصام طواعية، التي أقامها الحزب في منطقة "كوانغوا مون بلازا".

وقد أقام الحزب عددًا من الخيام لبدء اعتصام دعا فيه الحزب وأنصاره إلى تبرئة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وقد قامت الحكومة بإزالة الخيام يوم الثلاثاء الماضي، لكن أنصار الحزب أعادوا بناءها في وقت لاحق من اليوم نفسه. وقد طلبت المدينة إزالة الخيام بحلول الساعة 6 مساء الخميس، لكن الخيام ظلت كما هي صباح اليوم الجمعة.

وقد توقع البعض أن يقرر الحزب إزالة الخيام قبل زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى سيول.

لكن مسؤولًا بالحزب قال إن الحزب قرر عدم القيام بذلك بعد جمع آراء الأعضاء.

