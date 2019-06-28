واشنطن تؤكد أنها مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات "بناءة" مع كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إن واشنطن ما زالت مستعدة لإجراء مناقشات بناءة مع كوريا الشمالية، لإحراز تقدم بالتوازي مع الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في قمة سنغافورة التي عقدت في العام الماضي.وتشمل هذه الالتزامات تغيير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبناء السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تواصل دعوة نظرائها للمفاوضات.جاء هذا ردًّا على سؤال من وكالة "يونهاب" حول البيان الصادر عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الخميس.وطالب البيان الولايات المتحدة بإعفاء وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" من ملف المحادثات النووية، والتوصل إلى اقتراح مناسب للمفاوضات.وحذر المسؤول من صعوبة تحسين العلاقات الثنائية وتحقيق نزع السلام النووي، طالما كان صناع السياسة الذين يسيطرون على الدبلوماسية الأمريكية لديهم "خصومة مزمنة" تجاه الشمال.وقد وجهت الوزارة نداءات مماثلة في أبريل، بعدما صرح "بومبيو" في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته على وصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه "طاغية".ومن المقرر أن يرافق "بومبيو" الرئيس الأمريكي في زيارته إلى سيول في نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.