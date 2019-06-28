انخفاض الناتج الصناعي بنسبة نصف بالمائة في مايو

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انخفض الاستثمار والناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في شهر مايو، بعد ارتفاعه لمدة شهرين متتاليين، وفقًا للبيانات الحكومية الجديدة.وذكرت هيئة الإحصائيات الكورية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي للبلاد انخفض بمقدار 0.5% في مايو، مقارنة بالشهر السابق.وقد تراجع الاستثمار في المرافق أيضًا بنسبة 8.2% مقارنة بشهر أبريل، بعد أن سجل نموًّا لشهرين متتاليين.ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على مستويات الاستهلاك، بنسبة 0.9% على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 1.2% في أبريل.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري، ليسجل 98.6 نقطة في مايو، وهو أول نمو للمؤشر خلال 14 شهرًا.وانخفض مؤشر آخر يستخدم للتنبؤ بالظروف الاقتصادية على المدى القصي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 98.1 نقطة، بعد ارتفاعه في أبريل الذي جاء بعد 11 شهرًا من التراجع.