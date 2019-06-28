وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الجنوبية قبل زيارة ترامب

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وصل الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" إلى كوريا الجنوبية، قبل زيارة الرئيس "ترامب" إلى سيول المقررة في نهاية هذا الأسبوع.وقد وصل "بيغون" إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 4:30 مساء أمس الخميس، لكنه غادر المطار دون الرد على أسئلة الصحفيين، بما في ذلك ما إذا كان يعتزم لقاء مسؤولين من كوريا الشمالية، وما إذا كان تواصل مع الشمال مؤخرًا.وهناك تكهنات بأن "بيغون"، عندما يرافق الرئيس "ترامب" إلى المنطقة منزوعة السلاح في نهاية هذا الأسبوع، يمكن أن يتواصل مع كوريا الشمالية في المناطق الحدودية بين الكوريتين، لكن مسؤولًا كبيرًا بوزارة الخارجية في سيول قال إن فرصة حدوث ذلك تبدو ضئيلة.ومن المتوقع أن يرسل "بيغون" رسالة إلى الشمال مفادها أن المفاوضات على مستوى العمل تحتاج إلى إعادة الاستئناف.ومن المقرر أن يلتقي أيضًا بنظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" اليوم الجمعة لتبادل التقييمات وتنسيق جدول أعمال قمة الأحد، بين الرئيس الأمريكي "ترامب" والرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين".كما سيجتمع "بيغون" مع وزير التوحيد الكوري "كيم يون تشول"، لتبادل المعلومات حول العلاقات بين الكوريتين، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها سيول إلى كوريا الشمالية.وهناك احتمال أيضًا أن يزور المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية.