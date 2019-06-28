إطلاق سراح زعيم الاتحاد العمالي بكفالة

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تم إطلاق سراح رئيس واحدة من أكبر النقابات العمالية في كوريا الجنوبية بكفالة مالية، بعد اعتقاله لقيامه بتنظيم مظاهرات غير قانونية أمام مقر الجمعية الوطنية.وأفرجت محكمة سيول الجنوبية أمس الخميس عن "كيم ميونغ هوان"، رئيس الاتحاد الكوري لنقابات العمال، بكفالة قيمتها 100 مليون وون، مشيرة إلى عدم تشكيله خطرًا على الأدلة أو الشهود.وبموجب إطلاق السراح، يتعين عليه الحصول على إذن من محكمة إقليمية قبل نقل محل إقامته، ويتعين عليه الموافقة على أي استدعاء للاستجواب أمام السلطات القانونية.وجاء إطلاق سراح "كيم" بعد 6 أيام من احتجازه بتهمة عرقلة الواجب وتدمير الممتلكات والتعدي على المنشآت العامة، وانتهاك قوانين التظاهر والتجمعات.ووفقًا للادعاء، فقد قاد "كيم" أربع مسيرات غير قانونية منذ مايو، وأمر أنصاره بالتصرف بعنف ضد ضباط الشرطة وتدمير المعدات في محاولاتهم لاقتحام مقر الجمعية الوطنية.