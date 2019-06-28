المساعد الرئاسي الجديد للسياسات يزور مقر البرلمان

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قال المساعد الرئاسي الجديد للسياسات في المكتب الرئاسي إنه سيتبع قرارات الجمعية الوطنية، بشأن شكل وجدول أعمال اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادي المرتقب.وأدلى "كيم سانغ جو" بهذا التصريح أمس الخميس أثناء اجتماعه مع "نا كيونغ وون"، زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، خلال زيارته الأولى للبرلمان منذ توليه منصبه الجديد.وفي الأسبوع الماضي، اقترح رئيس الجمعية الوطنية "مون هي سانغ" عقد اجتماع مائدة مستديرة بين المعسكر الحاكم والمعارض، كبديل لجلسة الاستماع البرلمانية التي دعا إليها حزب كوريا الحرة، لتفقد استجابة الحكومة على مختلف الصعوبات الاقتصادية.وقال "كيم"، الذي شغل سابقًا منصب رئيس لجنة التجارة العادلة، إنه أقر بحق الجمعية في الوطنية في مراقبة الحكومة وتصرفاتها. وقال إنه سيهتم بانتقادات النواب وسيحاول التعبير عنها في سياسات الحكومة.