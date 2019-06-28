افتتاح قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان اليوم

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افتتحت اليوم الجمعة في "أوساكا" باليابان قمة مجموعة العشرين بمشاركة رؤساء 19 دولة وممثلي 37 منظمة وطنية وإقليمية ودولية ليستمر انعقادها حتى غد السبت.وانطلقت القمة بتنظيم جلسة تصوير ضمت جميع رؤساء الدول المشاركة ، وستعقد خمس جلسات رسمية ، منها جلسة الاختتام ضمن أشغال القمة.وفي الجلسة الأولى تبادل المشاركون الآراء حول مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، على أن يتم ايضا تناول القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.يذكر أن اليابان تأمل في التوصل إلى اتفاق لإنشاء "مسار أوساكا" خلال قمة مجموعة العشرين ،ضمن إطارعمل دولي سيقترحه رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" حول القواعد المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بعد تأكيد المشاركين في اجتماع تسوكوبا الوزاري على أهمية مبدأ الثقة، في التدفق الحر للبيانات.ومع افتتاح القمة ، بدأ رؤساء الدول المشاركة ممارسة أنشطتهم الدبلوماسية حيث يعقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اجتماعات ثنائية مع زعماء كل من روسيا واليابان والهند وألمانيا والبرازيل، كما سيعقد "ترامب" اجتماعا ثلاثيا مع رئيسي وزراء اليابان والهند.أما الرئيس الكوري "مون جيه إين" فيعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء سبع دول بمن فيهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".ومن المتوقع أن تصل دبلوماسية القمة في أوساكا إلى ذروتها عندما يعقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي "ترامب" والصيني "شي جين بينغ" غدا السبت ، حيث ينصب الاهتمام على مدى إمكانية التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن التجارة بين واشنطن وبكين.