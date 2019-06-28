اجتماع بين المبعوثين النوويين الخاصين الكوري والأمريكي في سيول

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عقد اليوم الجمعة في" سيول" اجتماع بين المبعوث النووي الكوري الخاص "لي دو هون" ونظيره الأمريكي "ستيفن بيغان" لتنسيق الموضوعات التي سيتم تناولها خلال محادثات القمة بين الرئيسين الكوري "مون جيه إين" والأمريكي "دوناد ترامب" يوم الأحد القادم في سيول.وتقاسم المبعوثان الآراء حول التطورات الأخيرة التي حدثت في كوريا الشمالية وسبل التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجذب كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.كما بحث الجانبان الموضوعات المتعلقة بالقضية النووية لكوريا الشمالية والتي سيتم مناقشتها في القمة المرتقبة.وسيقوم المبعوث النووي الأمريكي الخاص بزيارة لوزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" ، ويتبادل معه الآراء حول تقديم مساعدات غذائية لبيونغ يانغ.