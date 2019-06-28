سيول تقرر تخصيص 140 مليار وون لتزويد بيونغ يانغ بالأرز

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إنفاق 140 مليار وون ، أي ما يعادل 121 مليون دولار، من صندوق التعاون بين الكوريتين لتخصيصها في تزويد كوريا الشمالية ب50 ألف طن من الأرز.وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن مجلس تنفيذ التبادل والتعاون بين الكوريتين وافق على مشروع الحكومة لإنفاق التكاليف اللازمة لتقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية من صندوق التعاون بين الكوريتين.وأضافت الوزارة أن حكومة "سيول" ستكون الجهة المسؤولة عن معالجة الأرز ونقله إلى الموانئ الكورية ، وأن برنامج الغذاء العالمي سيتحمل مسؤولية نقل المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية وتوزيعها.وأشارت الوزارة إلى أن الأرز الذي ستقدمه "سيول" إلى " ببيونغ يانغ" سيتم توزيعه على مليونين و120 ألفا من المحتاجين الكوريين الشماليين ، بمن فيهم الأطفال والحوامل والسيدات اللاتي أنجبن حديثا، في أنحاء مختلفة من البلاد.وقالت إن برنامج الغذاء العالمي سيقوم بزيادة عدد مراقبيه المقيمين في كوريا الشمالية لرصد عملية توزيع المساعدات الغذائية هناك.