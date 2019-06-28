الرئيس الكوري مون جيه إين يعقد اجتماعا مع نظيره الروسي بوتين

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يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مساء اليوم الجمعة اجتماعا مع نظيره الروسي "فلاديميربوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع سبل دفع مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وكان الرئيس "بوتين" قد التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر مايو الماضي في "فلاديفوست"، وبحث معه القضية النووية لكوريا الشمالية.ومن المرجح أن يؤكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية استئناف المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي، ويستمع إلى شرح سيقدمه له الرئيس الروسي حول موقف الزعيم "كيم جونغ أون" من قضية نزع السلاح النووي.وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد نقل في اجتماعه مع الرئيس الكوري "مون" أمس الخميس في "أوساكا" عزم الزعيم "كيم" على نزع السلاح النووي، وعن أمله في تحقيق ذلك من خلال الحوار.وأضاف الرئيس الصيني "شي" أن الزعيم "كيم" قد أكد أن "بيونغ يانغ" مستعدة للمصالحة والتعاون مع "سيول" .وقال "كيم" إن كوريا الشمالية تبذل جهودها الآن لتحقيق التنمية الاقتصادية، معربا عن أمله في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتحقيق ذلك الغرض.