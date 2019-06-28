بيونغ يانغ تنتقد تدخل سيول في مفاوضاتها مع واشنطن

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طالبت كوريا الشمالية أمس الخميس كوريا الجنوبية بالتوقف عن التدخل في المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة.وقال "كوان جونغ كون" مدير شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "واشنطن" و"بيونغ يانغ" هما الطرفان المباشران في المفاوضات التي لا يمكن لسيول التدخل فيها وفق تعبيره.وأشار "كوان" إلى أنه بإمكان كوريا الشمالية الاتصال بواشنطن عبر قناة الاتصال القائمة بينهما بالفعل إن أرادت بيونغ يانغ ذلك، وقال إن ذلك لن يتم أبدا من خلال حكومة كوريا الجنوبية، متهما "سيول" بمحاولة الرفع من مكانتها من خلال لعب دور الوسيط.وأضاف أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين يتصرفون كما لو أن هناك محادثات تدور وراء الكواليس بين الكوريتين، وهو أمر نفاه بشدة.وقال المسؤول الكوري الشمالي إنه ليس أمام "واشنطن" الكثير من الوقت لإحراز تقدم في الحوار مع "بيونغ يانغ" قبل انقضاء المهلة االتي حددها الزعيم الكوري الشمالي " والتي تنتهي بحلول نهاية العام.