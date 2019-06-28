انطلاق المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع ماليزيا

Photo : KBS News

أعلنت كوريا الجنوبية وماليزيا أمس الخميس عن انطلاق المفاوضات، لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما.وجاء هذا الإعلان في الاجتماع الذي عقد بين وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ووزير التجارة والصناعة الماليزي "داريل ليكينغ" عبر الفيديو، حيث اتفق الوزيران على أن يتم الإعلان عن انتهاء المفاوضات خلال القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية واتحاد دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في شهر نوفمبر القادم في مدينة "بوسان" الكورية.وقالت وزيرة التجارة الكورية إن اتفاقية التجارة الحرة بين "سيول" و"كوالالمبور" ستكون نقطة تحول جديدة في طريق توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما، وتنويع أسواق الصادرات الكورية وشبكة الإنتاج العالمية.ومن المتوقع أن تعقد جولة أولى من هذه المفاوضات يوم الحادي عشر من شهر يوليو القادم في كوالالمبور.يذكر أن كوريا الجنوبية، قد أعلنت عن انطلاق المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الفلبين يوم الثالث من يونيو الجاري، وتوصلت بشكل مبدئي إلى اتفاقية مماثلة مع بريطانيا في العاشر من يونيو.