مون ومودي يتفقان على التعاون في السياسات الدبلوماسية

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اتفقت كوريا الجنوبية والهند على تطوير التعاون الدبلوماسي والسياسي، بهدف توسيع الشراكات مع البلدان في جميع أنحاء آسيا.وتم التوصل إلى الاتفاق خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان اليوم الجمعة.واتفق "مون" و"مودي" على إيجاد أرضية مشتركة بين "سياسة الجنوب الجديدة" لسيول التي تسعى إلى توسيع علاقات كوريا الجنوبية بجنوب آسيا وجنوب شرقها، وبين "سياسة الشرق" لنيودلهي التي تسعى إلى توسيع العلاقات بين جنوب شرق آسيا وشرقها.وأشار الزعيمان إلى التبادلات النشطة رفيعة المستوى بين الجانبين، بما في ذلك زيارة قادة البلدين المتبادلة خلال العام الماضي، والتي ساعدت على تعميق الشراكة الخاصة بين سيول ونيودلهي.وطلب "مون" من "مودي" تقديم الدعم المستمر للشركات الكورية التي تسعى إلى إقامة شراكات في قطاع صناعة الأسلحة الهندي.كما تبادلا وجهات النظر حول الأمن الإقليمي، وتعهدا بالتعاون الوثيق من أجل السلام والاستقرار في آسيا.