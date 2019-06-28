ويدودو ومون يأملان في سرعة توقيع اتفاقية التجارة الحرة

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عقد الرئيس "مون جيه إين" اليوم الجمعة قمة ثنائية مع الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.وأشاد "مون" بأنه منذ تولي "ويدودو" لمنصبه، فقد رفعت كوريا الجنوبية وإندونيسيا مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية خاصة. وأشار إلى أن إندونيسيا تعد شريكًا رئيسيًا في "سياسة الجنوب الجديدة" لسيول.وأعرب الرئيسان عن أملهما في أن يختتم البلدان بنجاح مفاوضاتهما حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأن يكونا قادرين على إعلان الاتفاق في القمة الخاصة التي ستُعقد في شهر نوفمبر المقبل بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).واتفق الرئيسان على أن الشركات الكورية الجنوبية هي أفضل شريك لمشروعات البنية التحتية في إندونيسيا، بالنظر إلى مستوى مهاراتها وخبرتها العالية.وخلال لقائهما، اتفق "مون" و"ويدودو" أيضًا على العمل عن قرب من أجل نزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.