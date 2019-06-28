بوتين يؤكد أن الضمانات الأمنية هي المطلب الوحيد للزعيم الكوري الشمالي

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم السبت، لمناقشة القضايا الكوري الشمالية على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة "هان جونغ وو" إنَّ "بوتين" أطلع "مون" على نتائج اجتماعه الأخير مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أبريل، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.وأخبر "بوتين" الرئيس الكوري الجنوبي أن الضمان الأمني لكوريا الشمالية هو مطلب "كيم" الرئيسي.وأشاد "بوتين" أيضًا بجهود "مون" للحوار بين الكوريتين، وأثنى على قرار سيول الأخير بتقديم المساعدات الإنسانية إلى بيونغ يانغ.وردًا على ذلك، قال "مون" إن الدور البناء لروسيا يقدم مساهمة كبيرة في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بمواصلة التواصل والتعاون الوثيق مع موسكو.كما أعرب عن أمله في التعاون مع روسيا والصين في الحفاظ على "الزخم الإيجابي" من تبادل الخطابات الشخصية بين "كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وكان من المقرر أن يبدأ اجتماع "مون" و"بوتين" في الساعة 10:45 مساء الجمعة، لكنه بدأ في الساعة 12:36 صباح السبت، بسبب تأخر "بوتين" في محادثاته الفردية مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" .