مون وترامب يزوران المنطقة المنزوعة السلاح

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من المقرر أن يزور الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.وفي بداية القمة الثنائية التي عُقِدت في سيول اليوم الأحد، أكد "مون" خطة زيارة المنطقة المنزوعة من السلاح مع الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن التركيز اليوم متجه إلى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وبينما أشار "ترامب" إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يريد أيضًا عقد الاجتماع عند الحدود، فقد أضاف في كلمته الافتتاحية أن الأمور اللوجستية والأمنية في المنطقة المنزوعة السلاح معقدة.وقال "مون" إنه إذا تصافح الرئيس "ترامب" والزعيم "كيم" عبر الحدود العسكرية، فسيكون هذا في حد ذاته مشهدًا تاريخيًّا وحدثًا مهمًّا في عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.ومن المقرر أن يعقد "مون" و"ترامب" مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا في الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم يُتوقَّع أن يسافرا إلى المنطقة المجردة من السلاح بعد ذلك.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سعى إلى زيارة المنطقة المنزوعة السلاح لدى زيارته الأولى إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر عام 2017، لكنه اضطر إلى التراجع عن الزيارة بسبب سوء الأحوال الجوية آنذاك.