ترامب يشجع الشركات الكورية الجنوبية على توسيع الاستثمار في الولايات المتحدة

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التقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع كبار رجال الأعمال في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، وطلب استمرار استثماراتهم في الولايات المتحدة.وفي اليوم الثاني من رحلته التي استغرقت يومين إلى كوريا الجنوبية، التقى الرئيس "ترامب" بنائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" "تشي تيه وون"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه "شين دونغ بين"، إلى جانب مجموعة أخرى من رؤساء الشركات.وتشارك معظم هذه الشركات باستثمارات في الولايات المتحدة أو لديها خطط للقيام بذلك.وفي كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي بعد الاجتماع، شكر "ترامب" رئيس مجموعة لوتيه على وجه الخصوص على الاستثمار الذي أعلن عنه مؤخرًا في الولايات المتحدة بقيمة 3.6 تريليون وون.وقال أيضًا إن اتفاقية التجارة الحرة المنقحة بين البلدين ستفيد الجانبين، وشجع الشركات الكورية الجنوبية على توسيع الاستثمار في الولايات المتحدة.