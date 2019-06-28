مون وترامب يختتمان مباحثات القمة ويتوجهان إلى المنطقة المنزوعة السلاح

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عقد الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محادثات قمة في المكتب الرئاسي اليوم الأحد.وقد ناقش الزعيمان سبل تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وإقامة السلام في المنطقة، وتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، خلال المحادثات التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف، وانتهت في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.وقد عقدت المحادثات بحضور المسؤولين من كلا الجانبين،حيث شارك في المحادثات "نوه يونغ مين" رئيس الديوان الرئاسي، ووزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، ورئيس مكتب الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ"، وسفير سيول لدى الولايات المتحدة "تشو يون جي"، وتضمن الاجتماع غداء عمل.وشارك في الاجتماعات من الجانب الأمريكي وزير الخارجية "مايك بومبيو"، إلى جانب مستشار الأمن القومي "جون بولتون"، والسفير الأمريكي في سيول "هاري هاريس"، والقائم بأعمال رئيس موظفي البيت الأبيض "مايك مولفاني".وعقد الجانبان قمة موسعة على الغداء شارك فيها عشرة مسؤولين من كل جانب.وبعد محادثات القمة، عقد "مون" و"ترامب" مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا في المكتب الرئاسي، ثم توجَّها إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، لعقد اجتماع تاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".