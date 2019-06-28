ترامب يلتقي مع كيم جونغ أون في قرية الهدنة

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التقى قادة الكوريتين والولايات المتحدة في قرية الهدنة في "بانمونجوم"، وبعد المحادثات الثنائية التي عقدت في سيول اليوم الأحد بين الرئيس الأمريكي والرئيس الكوري الجنوبي، توجه الزعيمان إلى زيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، حيث حضر إليها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للاجتماع.وعندما حضر "كيم" إلى لقاء "ترامب" تصافح الزعيمان، ثم عبر "ترامب" الحدود بين الكوريتين لفترة قصيرة للسير مع "كيم" في الجانب الكوري الشمالي من الحدود، قبل العودة إلى الجانب الجنوبي.وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقِد في وقت سابق من اليوم، صرَّح الرئيس الكوري الجنوبي أن سيول وواشنطن متفقتان في مسألة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية لو قامت بتفكيك المجمع النووي في "يونغ بيون" بصورة حقيقية فسوف يمثل هذا مدخلًا إلى نزع السلاح النووي. وأضاف أنه إذا تم تنفيذ هذا فسوف يكون المجتمع الدولي قادرًا على مناقشة التخفيف الجزئي للعقوبات.وبعد حوالي أربعة أشهر من انهيار محادثات هانوي، استعاد الحوار بين الشمال والولايات المتحدة زخمه الآن. وقال "مون" إن عقد قمة ثالثة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف يعتمد على نتيجة اجتماع قرية الهدنة.