الأحزاب السياسية ترحب بزيارة ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح

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رحبت الأحزاب السياسية المختلفة في كوريا الجنوبية بالاجتماع بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المنطقة المنزوعة السلاح. كما أعربت عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية من ذلك الاجتماع.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ إيك بيو" في بيان صدر اليوم الأحد إن الاجتماع سيمثل نقطة تحول للمكان الذي كان يرمز إلى الانقسام والمواجهة، ليصبح رمزًا للسلام والتعاون.وقال المتحدث باسم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "جون هي كيونغ" إن الاجتماع لمجرد الاجتماع والحوار لمجرد الحوار لن يساعدا في الدفاع عن سلامة وحياة الشعب الكوري، مضيفًا أن زيارة "ترامب" إلى المنطقة المنزوعة السلاح ينبغي ألا تكون إجراءً شكليًّا فقط.وقال حزب "بارون ميريه" إن الاجتماع سيكون له أهمية تاريخية، حتى لو لم يتم اتخاذ تدابير جوهرية خلاله.كما رحب حزب السلام والديمقراطية وحزب العدالة بزيارة الرئيس الأمريكي، وأعربا عن أملهما في أن تسهم الزيارة في دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.