قمة بين ترامب وكيم جونغ أون في قرية الهدنة

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التقى قادة الكوريتين والولايات المتحدة في قرية الهدنة في "بانمونجوم"، وبعد المحادثات الثنائية التي عقدت في سيول اليوم الأحد بين الرئيس الأمريكي والرئيس الكوري الجنوبي، توجه الزعيمان إلى زيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، حيث حضر إليها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للاجتماع.وعندما حضر "كيم" إلى لقاء "ترامب" تصافح الزعيمان، ثم عبر "ترامب" الحدود بين الكوريتين لفترة قصيرة للسير مع "كيم" في الجانب الكوري الشمالي من الحدود، قبل العودة إلى الجانب الجنوبي لعقد الاجتماع.ووصف "ترامب" اللقاء بأنه يوم عظيم في تاريخ العالم، كما قال "كيم" إن هذه الخطوة تعد عملًا شجاعًا وحازمًا.وبعد الاجتماع الذي استمر لمدة 50 دقيقة تقريبًا، والذي جمع بين "ترامب" و"كيم"، قال الرئيس الأمريكي إنه سيشكل فريقًا على مستوى العمل بقيادة وزير الخارجية "مايك بومبيو"، للتفاوض حول شروط نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وخلال الاجتماع، عرض "ترامب" على "كيم" زيارة البيت الأبيض، وهو العرض الذي قبله "كيم".وبعد أربعة أشهر تقريبًا من انهيار محادثات هانوي، يبدو أن حوار نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة والشمال قد استعاد زخمه.