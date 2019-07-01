ترامب يقول إنه يدعو الزعيم الكوري الشمالي إلى البيت الأبيض

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قال تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الرئيس "دونالد ترامب" قد صرح أمس الأحد بأنه قد يدعو الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة البيت الأبيض.ووفقا لشبكة "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، قال "ترامب" إنه قد يدعو "كيم" لزيارة البيت الأبيض بعد أن يعبر "كيم" خط ترسيم الحدود العسكرية ويدخل إلى الأراضي الكورية الجنوبية للالتقاء بالرئيس الأمريكي في المنطقة منزوعة السلاح.ولم يرد أي تعليق من جانب الزعيم الكوري الشمالي على هذه التصريحات.وكان "ترامب" قد زار المنطقة منزوعة السلاح مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" وعبر الحدود بين الكوريتين إلى داخل أراضي كوريا الشمالية، ليصبح أول رئيس أمريكي تطأ قدمه أراضي الدولة الشيوعية.