الأحزاب السياسية الكورية ترحب بزيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح

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رحبت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية عن ترحيبها لزيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، كما عبرت عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية من اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، هناك.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ إيك بيو" في بيان أصدره أمس الأحد إن هذا اللقاء يمثل نقطة تحول يصبح فيها المكان الذي يرمز إلى الانقسام والمواجهة رمزا للسلام والتعاون. ومن جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي "جون هي كيونغ" إن عقد اجتماع من أجل الالتقاء فقط وإجراء حوار من أجل مجرد الحوار، لا يمكن أن يساعد في الدفاع عن سلامة وحياة الشعب الكوري، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تكون زيارة "ترامب" إلى المنطقة منزوعة السلاح مجرد زيارة شكلية. وقال حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير إن اجتماع "ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي له أهمية تاريخية حتى لو لم يكن قد تم اتخاذ تدابير جوهرية خلال الاجتماع. كما رحب حزب "السلام والديمقراطية" وحزب "العدالة" بزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة منزوعة السلاح، وأعربا عن أملهما في أن تسهم هذه الزيارة في تسهيل التقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.