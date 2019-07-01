ترامب يطالب بعمل المزيد لتحسين العلاقات التجارية بين واشنطن وسيول

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كرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعواته لعمل المزيد من أجل أن تكون التجارة الثنائية عادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وطالب بإجراء المزيد من الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" أمس الأحد في اجتماع مع كبار رجل الأعمال الكوريين في سيول، خلال زيارته لكوريا التي تستغرق يومين.وخلال الاجتماع الذي حضره "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، و"شين دونغ بين" رئيس مجموعة "لوتيه"، وغيرهما، قال "ترامب" إن كوريا الجنوبية أحرزت تقدماً كبيراً في تقليل الخلل في التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، وطالب بإجراء المزيد في هذا الصدد. وأضاف أن واشنطن وسيول "يجب أن تظلا متيقظتين، وأن تعملا من أجل زيادة تقليص العجز التجاري.ووفقا لتقارير رسمية كورية، نمت التجارة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمعدل بلغ 10,3% في عام 2018، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحجم بلغ 131,6 مليار دولار.