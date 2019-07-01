ترامب يتوجه إلى بلاده بعد اجتماعه التاريخي مع كيم

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عاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى واشنطن يوم أمس الأحد بعد اجتماعه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، على الحدود بين الكوريتين.وغادر "ترامب" قاعدة "أوسان" الجوية التي تقع إلى الجنوب من العاصمة سيول، على متن الطائرة الرئاسية بعد زيارة استمرت يومين لكوريا الجنوبية. وكان "ترامب" قد عقد محادثات قمة مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" في المكتب الرئاسي في سيول أمس الأحد، وتوجه الرئيسان بعدها إلى قرية الهدنة في "بان مون جوم" في المنطقة منزوعة السلاح، حيث التقى "ترامب" بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".واتخذ "ترامب" خطوة تاريخية عندما عبر لفترة وجيزة إلى الأراضي الكورية الشمالية مع "كيم"، ليصبح أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أرضا كورية شمالية. وبعد ذلك عاد "ترامب" إلى الجانب الجنوبي، حيث تم إجراء أول لقاء ثلاثي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، ثم عقد "ترامب" و"كيم" محادثات ثنائية لمدة ساعة تقريبًا في "بيت الحرية" الذي يقع في الجانب الكوري الجنوبي من قرية الهدنة، واتفقا على استئناف محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل.وبعد انتهاء رحلته إلى شبه الجزيرة ، كتب "ترامب" تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها إنه أجرى "لقاء رائعًا" مع "كيم"، وأن الوقوف على أرض كوريا الشمالية كان "إعلانا مهما للجميع، وشرفًا حقيقيًا له".