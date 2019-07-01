كيم وترامب يتفقان على استئناف الحوار المثمر

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قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد اتفقا على استئناف المحادثات الثنائية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد عقد "اجتماعًا تاريخيًا" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. وقال التقرير إن الجانبين "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل" و"استئناف ودفع الحوار المثمر إلى الأمام لتحقيق انفراجة جديدة في جهود إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وفي العلاقات الثنائية".وقال التقرير إنه "لأول مرة منذ توقيع اتفاقية الهدنة في عام 1953، أي قبل 66 عاما، يحدث مثل هذا التطور المذهل من قبل قائدا كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في تبادل المصافحات التاريخية في منطقة "بان مون جوم"، وهي المنطقة التي ترمز للانقسام".كما أشار التقرير إلى وجود الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في هذا الحدث، وأنه استقبل "كيم" قبل أن يبدأ الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي محادثات ثنائية في قرية الهدنة الحدودية.