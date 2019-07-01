واشنطن تشكل فريقًا لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية خلال 3 أسابيع

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن حكومته ستشكل فريقًا على مستوى العمل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من أجل استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" للصحفيين أمس بعد إجرائه محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في "بيت الحرية" الذي يقع في الجانب الكوري الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.وقال "ترامب" إن الجانبين اتفقا على تعيين قيادة لفريقيْهما واستئناف المفاوضات الشاملة، موضحا أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" سيرأس الفريق الأمريكي تحت إشراف وزير الخارجية "مايك بومبيو".ووصف "ترامب" لقاءه مع "كيم" في المنطقة منزوعة السلاح بأنه لقاء "تاريخي وأسطوري للغاية"، كما أعرب عن أمله في أن يتم رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ في يوم من الأيام، لكنه كرر التأكيد على أنه ليس في عجلة من أجل التوصل إلى اتفاق.