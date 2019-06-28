وزارة الخارجية الكورية الشمالية ستتولى التفاوض مع الولايات المتحدة

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الخارجية الكورية الشمالية مهمة التفاوض مع الجانب الأمريكي في المحادثات المستقبلية على مستوى العمل بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بومبيو" للصحفيين فى قاعدة "أوسان" الجوية التي تقع إلى الجنوب من العاصمة سيول، بعد أن عقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محادثات ثنائية مع الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" فى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، فى المنطقة منزوعة السلاح، أمس الأحد.وأعرب "بومبيو" عن توقعاته باستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية في منتصف يوليو، مشيرا إلى أن وفد بلاده سيترأسه الممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية " ستيفن بيغون"، بينما سيقود الجانب الكوري الشمالي مسؤولون من وزارة الخارجية، لكنه لا يعرف بالضبط أعضاء الفريق الكوري الشمالي.وكانت هناك تكهنات بأن تقود الجانب الكوري الشمالي في المفاوضات القادمة مع الولايات المتحدة نائبة وزير الخارجية "تشيه سون هي"، بعد التقارير غير المؤكدة التي قالت إن كلا من "كيم يونغ تشول" و"كيم هيوك تشول"، اللذين قادا الجانب الكوري الشمالي في المفاوضات خلال قمة هانوي، لم يعودا في نفس المناصب.