سيول تتوقع قوة دفع في المحادثات النووية بعد الاجتماع التاريخي بين ترامب وكيم

Photo : KBS News

قال المكتب الرئاسى الكوري الجنوبي إن الاجتماع التاريخى بين قادة الكوريتين والولايات المتحدة، الذي عقد أمس في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، سوف يوفر زخما للمحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المساعد الرئاسي للعلاقات العامة "يون دو هان" في مؤتمر صحفي، حيث قال أيضا إن اجتماع القادة الثلاثة في المنطقة منزوعة السلاح أمس قد "صنع تاريخا".وأعرب "يون" عن تقدير المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي للجهود الجادة التي بذلها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أن الرئيس "مون جيه إين" يبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية في الرحلة نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.ويذكر أن "ترامب" و"كيم" قد عقدا محادثات ثنائية في قرية الهدنة الحدودية أمس الأحد، بعد انعقاد أول لقاء ثلاثي من نوعه بين "مون" و"ترامب" و"كيم" في المنطقة منزوعة السلاح.