أكثر من مليون موظف إضافيين يستفيدون من تخفيض ساعات العمل الأسبوعية

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بدءًا من اليوم الاثنين الأول من يوليو، سيتعين على جميع الشركات الكورية التي يعمل فيها 300 موظف أو أكثر، الالتزام بقرار تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 52 ساعة بحد أقصى، مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 68 ساعة.ووفقًا لوزارة التشغيل والعمل، انتهت اليوم فترة السماح التي بلغت مدتها عاما واحدا من أجل تنفيذ القرار، بحيث يتم تطبيقه على العاملين في القطاعات المستثناة سابقًا، ليبلغ إجمالي عدد ساعات عملهم المنتظم أسبوعيا 40 ساعة بحد أقصى بالإضافة إلى 12 ساعة من العمل الإضافي. وسيتم تطبيق اللوائح الجديدة على حوالي ألف و50 شركة، يعمل فيها أكثر من مليون عامل، وتشمل شركات للحافلات ومطاعم وحانات ومنافذ للبيع بالجملة والتجزئة وغيرها.وكان قرار تخفيض ساعات العمل الأسبوعية قد دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن تم منح 21 قطاعا فترة سماح مدتها عام واحد للاستعداد بشكل أفضل لهذا التغيير. كما قررت وزارة العمل منح فترة سماح إضافية مدتها ثلاثة أشهر لبعض شركات الحافلات التي قدمت خططًا لتنفيذ القرار لكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للقيام بذلك. وسوف يتم تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل الأسبوعية على الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 موظفًا بدءا من شهر يناير القادم.