تراجع الصادرات الكورية بنسبة 13.5% في يونيو

Photo : YONHAP News

بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر يونيو الماضي 44.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية قد شهد تراجعا للشهر السابع على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات الكورية إلى تراجع حجم صادرات أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيماوية بنسبة 25.5% و24.5% على التوالي.كما أرجع التقرير السبب في ذلك إلى تراجع قيمة الصادرات الناجم عن انخفاض قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي في شهر يونيو الماضي.أما حجم الواردات الكورية، فقد بلغ 40 مليار دولار في يونيو بانخفاض نسبته 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبذلك سجلت كوريا 4.1 مليار دولار من الفائض التجاري في يونيو الماضي، للشهر 89 على التوالي.