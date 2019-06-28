ردود حزبية إيجابية على اللقاء بين ترامب وكيم جونغ أون

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أبدى المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية ردودا إيجابية على اللقاء الذي عقد بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الأحد في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".ووصف الحزب الديمقراطي الحاكم اللقاء بين "ترامب" و"كيم" بأنه حدث تاريخي، مشيدا بأنه وضع حجر أساس جديدا لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية و أضاف أن إجراء اللقاء جاء بفضل الثقة القائمة بين الكوريتين والولايات المتحدة والمبنية على التحالف القوي القائم بين "سيول" و"واشنطن".وعبر الحزب الحاكم عن عزمه فتح عهد جديد للسلام في شبه الجزيرة الكورية، بالتعاون مع حكومة الرئيس "مون جيه إين".ومن جانبه، قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن اللقاء بين "ترامب " و"كيم جونغ أون" يعد مؤشرا جيدا لكسر الجمود المستمر منذ أشهر في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد انهيار قمة هانوي.وأضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعها أمام نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، معبرا عن قلقه من عدم مشاركة الرئيس الكوري "مون جيه إين" في اللقاء الذي عقد بين "ترامب" و"كيم".ومن جهته قال حزب الإصلاح المسقبلي المعارض الصغير إنه لم يكن هناك أي دور ووجود للرئيس الكوري "مون جيه إين" في اللقاء الذي عقد بين "ترامب" و"كيم" في كوريا الجنوبية.