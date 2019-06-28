وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تنشر الأخبار المتعلقة بقمة بان مون جوم

Photo : YONHAP News

نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية الأخبار المتعلقة بمحادثات القمة التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، قائلة إنهما قد توصلا إلى اتفاق على استئناف المفاوضات.وذكرت صحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم ووكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم "كيم جونغ أون" قد التقى بالرئيس الأمريكي "ترامب" أمس الأحد في قرية "بان مون جوم" بناء على اقترح عرضه "ترامب".وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن حدثا تاريخيا جسمته المصافحة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في قرية "بان مون جوم"، رمز انقسام شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين، بعد مرور 66 عاما على توقيع اتفاقية الهدنة عام 1953.وأضافت المصادر ذاتها أن الزعيم "كيم" والرئيس "ترامب" قد تبادلا الآراء حول سبل التخفيف من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتجاوز آثار العلاقات السيئة بينهما، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المصالح المشتركة.وقالت إن "كيم" و"ترامب" قد اتفقا على إجراء اتصالات وثيقة بينهما، واستئناف المفاوضات البناءة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ، وتحقيق انفراجة في العلاقات بين بيونغ يانع وواشنطن.ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن "كيم جونغ أون" قوله إن العلاقة الشخصية الطيبة التي تربطه ب"ترامب" جعلت عقد مثل هذا الاجتماع أمرا ممكنا بعد الإعلان عنه بيوم واحد وإن العلاقة مع "ترامب" ستستمر في تحقيق نتائج طيبة.