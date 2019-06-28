اليابان تشدد القيود على تصدير المواد التكنولوجية لكوريا الجنوبية

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قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إنها ستشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة الثلاث المستخدمة في إنتاج شاشات ورقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية .وبموجب القيود المشددة، سيتم حذف المواد الثلاث من قائمة "النظام الشامل لترخيص الصادرات" حيث سيتوجب على الشركات اليابانية الحصول على موافقة السلطات اليابانية عند تصدير تلك المواد ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الرابع من يوليو الجاري .واستبعدت "طوكيو" خيار الحوار مع" سيول " في ظل ما اعتبرته انعدام الثقة بينهما دون ذكر مزيد من التفاصيل بهذا الشأن غير أنها قالت إنه لا يمكنها ضمان اتخاذ قيود تصدير ملائمة.و الجدير بالذكر أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أصدرت حكمها في شهر أكتوبر من العام الماضي أمرت بموجبه شركة "نيبون ستيل" اليابانية بدفع تعويضات مالية للعمال الكوريين الذين أجبروا على العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.ونددت حكومة "طوكيو"انذاك بالحكم، ودعت الحكومة الكورية إلى معالجته.ومن المتوقع أن يكون لقرارالحكومة اليابانية تشديد القيود على تصدير المواد التكنولوجية لكوريا الجنوبية آثاره السلبية على شركات تكنولوجيا كورية جنوبية عملاقة مثل "سام سونغ" للإلكترونيات ، و"إس كيه هاينيكس" لأشباه الموصلات ، و"إل جي" للإلكترونيات.