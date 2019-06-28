الذكرى ال23 على تأسيس سوق الأسهم التكنولوجية الكورية كوسداك

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احتفلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بمرور 23 عاما على تأسيس سوق الأسهم التكنولوجية "كوسداك" ، حيث زاد إجمالي قيمة السوق 31 مرة عما كان عليه عند تأسيسها.وقالت البورصة الكورية أمس الأحد إن إجمالي قيمة سوق "كوسداك" قد بلغ 239.1 تريليون وون، أي ما يعادل 206.5 مليار دولار يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي، بعد أن كان في حدود 7.6 تريليون وون عند تأسيس السوق عام 1996.وبلغ متوسط حجم التداولات اليومية لسوق "كوسداك" 4.2 تريليون وون هذا العام ، بعد أن كان في حدود 2.3 مليار وون عام 1996، حيث زاد عدد الشركات المدرجة في السوق من 341 شركة إلى 1344 شركة خلال ال26 عاما الماضية.