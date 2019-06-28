وزارة الخارجية الكورية تستدعى السفير الياباني

Photo : YONHAP News

استدعى نائب وزير الخارجية الكوري "تشو سيه يونغ" اليوم الاثنين السفير الياباني لدى سيول "ياسماسا ناكامينيه" للاحتجاج على الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي قررت الحكومة اليابانية اتخاذها ضد الحكم الصادر عن المحكمة العليا الكورية في شهر أكتوبر من العام الماضي والذي أمر بموجبه شركة "نيهون ستيل" اليابانية بتقديم تعويضات مالية للكوريين من ضحايا العمل القسري أثناء الحرب العالمية الثانية.وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية أنها ستشدد القيود على تصدير 3 مواد تكنولوجية متطورة مستخدمة في إنتاج شاشات ورقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية بدءا من يوم الرابع من يوليو الجاري.