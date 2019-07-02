كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي يتحدث عن اقتصاد السلام

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أكد "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية الفوائد التي ستنتج عمّا يسمى بـ"اقتصاد السلام"، أي الفوائد الاقتصادية لجهود الحكومة الكورية الجنوبية الهادفة إلى تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في رسالة نشرها "نوه" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال إن مصطلح "المخاطر الكورية" أصبح قديمًا وغير ذي صلة بالأحداث، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يستجيبون بسرعة إلى "رياح السلام" التي تهب على شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن السياسات الموجهة نحو السلام في ظل إدارة الرئيس "مون جيه إين"، بما في ذلك انعقاد ثلاثة مؤتمرات قمة بين الكوريتين، قد مهدت الطريق نحو السلام، مما سهل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمستوى قياسي، وحيازة أجنبية للسندات المحلية في كوريا الجنوبية، خلال العام الماضي.كما أشار إلى ارتفاع درجة التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ووصول معدل مبادلة التخلف عن سداد الائتمان إلى أقل مستوى له خلال فترة عشر سنوات.