5% انخفاضا في مبيعات شركات السيارات الكورية في النصف الأول من العام

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انخفض إجمالي مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن الشركات الكورية المصنعة للسيارات، بلغت المبيعات الإجمالية للسيارات المصنعة بواسطة كلٍ من "هيون ديه موتور" و"كيا موتورز" التابعة لها، وكذلك "جي إم كوريا" و"رينو سام سونغ" و"سانغ يونغ موتور"، حوالي 3 ملايين و860 ألف وحدة في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن مبيعات هذه الشركات في السوق المحلية قد زادت خلال فترة الستة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 0,3%، في حين تراجعت مبيعات تلك الشركات في الخارج بنسبة 6%. وقد تمكنت شركة "سانغ يونغ موتور" وحدها من تحقيق نمو في مبيعاتها على أساس سنوي، حيث ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 1,9%.ويذكر أن شركة "رينو سام سونغ" قد شهدت إضرابا عماليا دام بضعة أشهر، مما أدى إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 31,9%، بينما انخفضت مبيعات "جي إم كوريا" بنسبة 6,1% متأثرة جزئياً بإغلاق مصنعها في "غون سان" العام الماضي.